The Washington C.H. Municipal Court recently released its civil legal news report.

Portfolio Recovery Assoc, Llc, Norfolk, Va. v. Terea Hatfield, aka Terea L. Workman, 225 N. Main St., claims amount $1,187.79.

CACH, Llc, Louisville, Ky. v. Richard Chaffin, Jeffersonville and Karen Chaffin, Jeffersonville, claims amount $4,116.73.

Kenny Matthews, 7065 SR 41 NW, v. Amber Wilson, 708 Second St., claims amount $1,446.00.

Thcd Management, Inc. v. Mary Ann Mathews, 1105 S. Elm St. and Doug Morris, 1105 S. Elm St., claims amount $15,000.

Thcd Management, Inc. v. Dusty Morris, 1105 S. Elm St., claims amount $15,000.

Anthony Hammaker, South Salem, v. Ohio Bureau of Motor Vehicles, Columbus, claims amount n/a.

Cavalry Spv I, Llc, Columbus, v. Kenneth J. Coulter, 426 E. Market St., claims amount $4,919.98.

Midland Funding Flc, Dbi, San Diego, Calif., v. Jacquelyn Zurface, 812 Lakeview Ave., claims amount, $2,595.64.

One Main Financial of Ohio, Inc., Evansville, Ind., v. Matthew K. Reid, 820 Clinton Ave., claims amount $3,628.35.

Capital One Bank (USA), Norcross, Ga., v. Trina Wilson, Jeffersonville, claims amount $1,425.81.

Capital One Bank (USA), Norcross, Ga., v. Robert L. Anderson, 1324 Flakes Ford Road SE, claims amount $5,280.48.

Portfolio Recovery Assoc., Llc, Norfolk, Va., v. Delaine Davey, 885 Riverbirch Road, claims amount $1,811.56.

American Family Insurance Co., Bloomington, Ill., v. Victor Gerardo Cortez, Tampa, Fla., and E & E Moredo Transport, Inc., Carroll Wood, Fla., claims amount $5,712.56.